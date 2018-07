Animais desaparecidos de museu no RJ são recuperados Dez animais (um deles taxidermizado e os demais conservados em álcool), uma caixa com insetos e uma colônia de corais que haviam sido retirados do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em São Cristóvão (zona norte do Rio), foram recuperados pela Polícia Federal, que apreendeu o material em São João de Meriti (Baixada Fluminense), na casa de um professor, no último dia 27. Ele deveria ter devolvido as peças em julho.