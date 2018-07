Animais do Le Cirque voltam a Brasília Pelo menos 23 animais do Le Cirque estão voltando a Brasília, segundo informações do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O retorno foi determinado pelo juiz da 1ª Vara Federal de Mato Grosso do Sul, Renato Toniasso. A responsabilidade do transporte dos animais é dos donos do Le Cirque, porém a Polícia Rodoviária Federal e o Ibama acompanharão o comboio. Serão levados para Brasília quatro carretas, transportando duas girafas, duas lhamas, 10 pôneis, uma zebra, um hipopótamo, cinco elefantes e dois camelos. Os animais deixaram ontem as instalações do Parque de Exposição Laucídio Coelho, em Campo Grande, e seguiram em companhia de dois peritos, um zootecnista e um médico veterinário, indicados pelo juiz Toniasso. Eles avaliaram os animais e os liberaram para a viagem, com exceção do elefante conhecido como Chocolate. O elefante africano está com uma pata machucada e, junto com o rinoceronte, que se encontra alojado na mesma carreta, só deve retornar à capital federal no domingo, 24. Assim que chegarem à capital federal, os animais ficarão no Zoológico de Brasília, sob guarda do Ibama, até que seja decidida a destinação final de cada um. Os animais do Le Cirque foram localizados na terça-feira, 19, com ajuda da Polícia Rodoviária Federal no Mato Grosso do Sul. Cinco elefantes e o rinoceronte foram encontrados na BR-163, a 150 quilômetros de Campo Grande. Os outros animais foram achados em uma propriedade rural no município de Nova Alvorada do Sul, a 110 quilômetros da capital do estado. Depois que o Tribunal Regional Federal da 1a Região cassou, no dia 15, as liminares da 9ª Vara da Justiça Federal no Distrito Federal, que atendia pedidos do Le Cirque e suspendia as penalidades pelo Ibama de embargo e de apreensão dos animais por maus-tratos, o circo saiu da capital federal antes que o Ibama pudesse apreender os animais.