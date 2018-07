Animais podem ser enterrados em cemitérios de SP

De acordo com o texto do PL 305/2013 a autorização para o sepultamento destina-se aos animais de estimação dos proprietários da campa ou jazigo. As regras para o enterros dos pets seriam de responsabilidade do Serviço Funerário de São Paulo. Já os cemitérios particulares ficariam livres para aderir ou não à medida.

"Os animais domésticos atualmente são considerados membros das famílias, principalmente os cães e gatos, com os quais as pessoas mantêm estreitos vínculos afetivos. Quando um deles vem a falecer, além do extremo sofrimento da perda, as pessoas em geral se desesperam sem saber para onde destinar o cadáver", afirma a justificativa do projeto.