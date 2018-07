Animais que sumiram após interdição de circo são encontrados

Os cinco elefantes e o rinoceronte que estavam desaparecidos após a interdição do Le Cirque, no Distrito Federal, foram encontrados na tarde de segunda-feira, 18, pela Polícia Rodoviária Federal. Os animais estavam nos municípios de São Gabriel D'Oeste e Jaraguari, no Mato Grosso do Sul. Eles eram transportados em três carretas do Le Cirque e foram localizados na Rodovia BR-163. A primeira apreensão ocorreu em São Gabriel do Oeste, no Km 611 da BR-163 por volta das 17 horas, quando foram apreendidos quatro elefantes, e a segunda em Jaraguari, no Km 530 da rodovia, por volta das 20 horas, onde foram apreendidos um outro elefante e um rinoceronte, todos pertencentes ao Le Cirque. A apreensão ocorreu após consulta ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), já que havia um mandado de busca e apreensão expedido pela Terceira Vara Criminal da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. As três carretas onde estavam os animais foram escoltadas pelos policiais rodoviários ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres e ao Ibama em Campo Grande. Os animais estavam desaparecidos desde o último sábado, 16, fato comprovado por fiscais do Ibama, que compareceram ao Le Cirque, em Brasília. Ao chegarem ao circo, por volta das 7 horas da manhã, inspecionaram os recintos e constataram que os animais não estavam mais no local. O Le Cirque responde inquérito policial por maus-tratos aos animais.