Animais têm livre acesso a locais e transporte públicos

Impedir ou dificultar o acesso do usuário e do cão-guia nesses lugares é discriminação. A punição vai de multa à interdição do estabelecimento. O usuário deve portar sempre consigo o atestado de saúde e vacina do cão, além da carteirinha que comprova que o animal é um cão-guia.

Em 2000, um caso polêmico em São Paulo chamou a atenção. A advogada Thays Martinez foi barrada no metrô quando tentou entrar com seu cão-guia Boris. Ela abriu uma ação contra a empresa e obteve liminar que a autorizava a usar o metrô acompanhada de Boris (leia depoimento nesta página). Em 2004, o então governador Geraldo Alckmin regulamentou uma lei estadual que permite o acesso de cães-guia em transportes e prédios públicos. A lei federal seria aprovada no ano seguinte. O processo de Thays acabou em 2006. Ela e Boris venceram a ação.