Animal de elite é o principal consumidor

A principal vantagem é a possibilidade de estocar a forrageira para uso posterior. "Nas nossas condições, temos um período de grande produção de capim no verão, e um de escassez no inverno. Com o processo de fenação é possível conservar o excesso da produção do verão, para suprir a necessidade na entressafra." O valor nutritivo do feno varia conforme as condições da produção da forrageira, da desidratação, do enfardamento e armazenagem.

Mais talos. O feno passado, em que o corte da gramínea ocorreu após a época, fica pobre em nutrientes. "Pode ser identificado pela maior quantidade de talos em relação às folhas." Já o feno com excesso de umidade pode causar intoxicação devido à presença de fungos no fardo. A umidade deve estar entre 12% a 16% e com teor de proteína acima de 12%. "É melhor o feno de coloração esverdeada, com bastante folha em relação à quantidade de talos." Entre as variedades, ele prefere o jiggs, com maior quantidade de folhas em relação ao caule e crescimento maior que o coastcross e o tifton no frio.

Classificação. A Embrapa Gado de Leite classifica os fenos em tipos A, B e C, conforme o teor de umidade, o porcentual de proteína bruta e de fibra. Na comercialização, o produto tem preços mais baixos no verão e início de outono, quando a época favorece o crescimento dos pastos. A produção de feno aumenta nesse período, mas a demanda cai, pois nesta época há sobra de forragem.

Já no inverno e início de primavera, quando não há crescimento do capim, aumenta a demanda e o preço sobe. O agrônomo ressalta a necessidade de adubação. "Diferentemente de um campo de pastagem, onde 50% do capim é aproveitado pelos animais e ainda há reposição de nutrientes pelas fezes e urina, a colheita do feno remove toda a planta do solo. É comum produtores verem os campos esgotados." / J.M.T.