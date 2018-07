Anísio da Beija-Flor é preso novamente no Rio pela PF O bicheiro e patrono da escola de samba Beija-Flor, Aniz Abrahão David, conhecido como Anísio, foi preso na manhã de hoje durante operação da Polícia Federal (PF), que tem o objetivo de prender a cúpula do jogo do bicho no Rio, de acordo com a assessoria de imprensa do órgão. Outras sete pessoas foram detidas. Os nomes ainda não foram divulgados.