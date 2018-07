Anistia aos bombeiros do Rio é aprovada pela Alerj A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou hoje a anistia administrativa aos bombeiros que participaram de uma manifestação que culminou na invasão do Quartel Central da Corporação no dia 3 de junho. O projeto de lei 664/11 concede anistia administrativa aos "militares estaduais aos quais se atribuem condutas durante movimentos reivindicatórios por melhorias nos vencimentos e de condições de trabalho ocorridos entre abril e junho de 2011".