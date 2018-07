Anistia expõe réplica de cela de Guantánamo nos EUA

Uma réplica de uma cela do presídio de Guantánamo está sendo exposta no parque National Mall, em Washington, nos Estados Unidos. A idéia foi da Anistia Internacional (AI) americana, que quer chamar a atenção para um projeto de lei que o Congresso dos Estados Unidos deve analisar esta semana e que endurece o tratamento dos detentos no complexo. A organização espera que a manifestação convença o Congresso a melhorar o tratamento dos prisioneiros de Guantánamo. "Queremos o fim da tortura e que as pessoas que a autorizam e a implementam sejam responsabilizadas", afirmou Zeke Johnson, integrante da AI. A Anistia também pede o fechamento imediato da prisão de Guantánamo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.