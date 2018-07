Anistia Internacional critica o governo por mortes

Dois pescadores foram encontrados mortos na Guanabara, com sinais de execução, no mês passado. Outros dois foram assassinados em 2009 e 2010. O presidente da Associação Homens do Mar, Alexandre Anderson, vive sob escolta permanente desde setembro de 2010. "Infelizmente no Brasil o desenvolvimento ainda vem acompanhado de violência, e violência letal em muitos casos", afirmou.

Segundo ele, não há como vincular diretamente os quatro homicídios de pescadores com o ativismo da associação à qual eram filiados, antes que seja concluída a investigação, mas "claramente estão envolvidos interesses econômicos de fornecedores, empresas e outros que têm visto seu lucro ou perspectiva de negócio ser perturbados pela militância dos pescadores".

Para o diretor da Anistia Internacional, há evidências de que as mortes estão relacionadas à situação de conflito socioambiental decorrente da implementação do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Ele cita o "provável envolvimento de milícias" e o "entorno de interesses privados obscuros". "O histórico desse conflito mostra que era uma situação em que o Estado deveria redobrar as garantias, e não esperar por mais duas mortes." A investigação dos assassinatos foi transferida para a Divisão de Homicídios da capital. As mortes de 2009 e 2010 não foram esclarecidas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.