Anistia Internacional volta ao Brasil após 10 anos A Anistia Internacional anunciou hoje a nomeação do historiador e cientista político Atila Roque como diretor do novo escritório da ONG no Brasil, que vai funcionar no Rio de Janeiro. A representação brasileira é reaberta depois de dez anos de ausência no País. "Atila Roque vem integrar a Anistia Internacional num momento em que a organização busca fortalecer as vozes dos países em desenvolvimento em sua mensagem global de direitos humanos e quando o Brasil assume uma posição cada vez mais influente no palco internacional", afirma a nota divulgada hoje pela ONG.