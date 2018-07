Anistia vê 'com preocupação' violência em protestos A Anistia Internacional divulgou nota nesta quinta-feira destacando que vê com preocupação o aumento da violência "na repressão aos protestos contra o aumento das passagens de ônibus no Rio de Janeiro e em São Paulo". De acordo com a Anistia Internacional, "também é preocupante o discurso das autoridades sinalizando uma radicalização da repressão e a prisão de jornalistas e manifestantes, em alguns casos enquadrados no crime de formação de quadrilha".