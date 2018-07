Aniversário de SP terá mais bicicletários no Metrô As comemorações do aniversário de São Paulo podem ser um convite à redescoberta de detalhes que passam despercebidos na correria. Amanhã, mais cinco estações do Metrô ganham bicicletários: Liberdade, Vila Madalena, Brás, Santa Cecília e Barra Funda. Na quarta-feira, será a vez da Estação Armênia. Pode ser uma oportunidade para deixar o carro na garagem e conhecer o centro pelo Turismetrô, em que atores contam curiosidades da cidade. A saída é na Estação Sé em três horários: 14, 15 e 16 horas, ao custo de R$ 2,40. Outro incentivo ao transporte alternativo será a primeira edição do Bike Tour no Brasil, que deve reunir 40 mil ciclistas na cidade. As inscrições já foram encerradas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.