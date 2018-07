'Anjos da Lei 2' lidera bilheterias dos EUA no final de semana

A sequência do sucesso de 2012 "Anjos da Lei" superou com facilidade "Como treinar o seu Dragão 2" uma continuação do mega sucesso de 2010, que arrecadou 10 milhões de dólares de sexta-feira até domingo nas bilheterias dos EUA e do Canadá, de acordo com a empresa de monitoramento Rentrak.

"Malévola", versão da Disney para a "Bela Adormecida", com Angelina Jolie no papel da fada má, ficou em terceiro, com 19 milhões de dólares. "Malévola" somou 163,5 milhões de dólares desde o lançamento em 30 de maio, com arrecadação total de mais de 436 milhões de dólares.