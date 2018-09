Anna Carolina Jatobá chega ao 97º DP Anna Carolina Jatobá já se encontra no 97º Distrito Policial, de Americanópolis, na zona sul da capital paulista. Ela e o marido Alexandre Nardoni tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça nesta quarta-feira. O casal é acusado de matar Isabella Nardoni, de 5 anos, no dia 29 de março deste ano. Anna Carolina e Alexandre Nardoni deixaram o Instituto Médico Legal (IML), onde fizeram exame de corpo de delito, à 1h desta madrugada sob forte esquema policial. Nardoni foi levado para 13º Distrito Policial, na Casa Verde, zona norte de São Paulo, onde ficará preso. Ele ficará em cela especial por ter curso superior. Anna Carolina deve ser transferida nesta quinta-feira para um Centro de Detenção Provisória (CDP), possivelmente o localizado na Rodovia Raposo Tavares, em Osasco, na Grande SP. O advogado do casal, Marco Polo Levorin, afirmou que entrará com pedido de habeas-corpus em favor do casal hoje mesmo.