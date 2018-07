Annan alerta sobre crise internacional por conflitos na Síria

Em seus primeiros comentários em uma reunião de ministros de Relações Exteriores em Genebra, Annan disse que, se a situação não for resolvida, poderia inflamar a região e gerar uma crise internacional.

"Agora se aproxima uma crise internacional muito séria", disse. "Nós estamos aqui para concordar com as diretrizes e princípios para uma transição política liderada pela Síria que cumpra com as aspirações legítimas do povo sírio".

(Por Stephanie Nebehay)