Annan recebe resposta da Síria mas ainda busca esclarecimentos O enviado especial conjunto da ONU e da Liga Árabe para a Síria, Kofi Annan, recebeu uma resposta do presidente sírio, Bashar al-Assad, às propostas feitas no fim de semana para acabar com a violência no país, mas ainda há dúvidas e ele busca esclarecimentos, disse um porta-voz nesta quarta-feira.