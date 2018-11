Ano da F1 pode ter batalha de feios, diz ex-dirigente da Jordan

Gary Anderson, o irlandês que desenhou o primeiro carro da Jordan mais de 20 anos atrás, disse à Reuters que viu oportunidades desperdiçadas e ideias originais no que apareceu até agora dos carros de 2012.

Se os narizes dos carros de Caterham (ex-Lotus), Ferrari e Force são visualmente feios, ele acha que a McLaren pode ter jogado fora um bom truque em sua abordagem mais refinada.

Anderson, atualmente analista técnico da rede BBC, onde Eddie Jordan é comentarista, declarou que a Force India apresentada em Silverstone na sexta-feira foi o carro que mais o impressionou.

"Vendo o carro, em relação aos outros, vejo um grande passo adiante", disse ele. "E não foram lentos no final do ano passado".

"Não estou dizendo que vão derrotar Red Bull, McLaren ou Ferrari, mas acho que elas (as principais equipes) podem ficar de olho nos tempos das voltas desses caras só pra ter certeza de que não vão ficar para trás", acrescentou Anderson.

O novo carro da Caterham não despertou tanto entusiasmo, embora Anderson creia que também caminhe na direção certa em sua solução para as mudanças exigidas no escapamento e na aerodinâmica.

A Ferrari, que lançou seu carro na Internet na sexta-feira depois que a neve pesada em Maranello, sua sede na Itália, obrigou o cancelamento de uma apresentação na pista, causou choque ao exibir o F2012.

Stefano Domenicali, chefe da escuderia, disse que o desempenho importa mais do que ser feio ou bonito, e Anderson concordou.

"Você critica (o nariz) no primeiro carro, mas quando vê no segundo ou no terceiro começa a aceitá-lo", disse.

Ferrari e McLaren pareceram ir em direções opostas no posicionamento do escapamento, mas tudo isso pode mudar.

Os primeiros testes da pré-temporada começam na semana que vem, e os carros podem estar bem diferentes quando a temporada começar em Melbourne, na Austrália, no dia 18 de março.

A Lotus de Kimi Raikkonen e a Red Bull do atual campeão Sebastian Vettel vêm à tona no domingo e na segunda-feira respectivamente, mas a Mercedes de Michael Schumacher não será vista até o final do mês.