Ano de 2008 terá um segundo extra para 'ajuste' do tempo As autoridades que controlam a hora mundial decidiram que 2008 terá um segundo extra. No Brasil, onde a hora oficial é controlada pelo Observatório Nacional (ON), o último minuto das 21 horas de 31 de dezembro terá 61 segundos. ?O ajuste é necessário para colocar o tempo atômico de acordo com a rotação da Terra, que não é uniforme?, explica o chefe da Divisão de Serviço da Hora do ON, Ricardo Carvalho. Em 2005 foi preciso fazer um ajuste para compensar os efeitos do tsunami, que atingiu o Oceano Índico em 2004 e desequilibrou um pouco a Terra. A hora oficial em todo o mundo é controlada, desde 1967, por relógios atômicos, que usam como base não os movimentos do planeta ou do Sol, mas os ciclos da radiação de certos átomos. A definição oficial de segundo é o do tempo consumido em 9.192.631.770 oscilações da radiação característica de um átomo de césio 133. Carvalho explica que as correções ocorrem desde 1972. ?O objetivo é manter a diferença entre o tempo atômico e o tempo da rotação em menos de um segundo.? Até hoje, foram acrescentados 23 segundos aos relógios atômicos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.