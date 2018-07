Ano do Dragão pode chamuscar Putin e favorecer Al Pacino

Essas são algumas das previsões para famosos nascidos sob o signo do dragão, feitas por um conhecido vidente taiuanês.

"Putin nasceu em 1952 (...). Este ano ele tem uma Estrela do Tesouro negativa, o que significa que pode perder muito dinheiro", disse Chan Wei-chung sobre Putin, que no mês passado enfrentou enormes protestos populares devido a suspeitas de fraude na eleição parlamentar.

"Como líder de um país, é possível que ele não receba o dinheiro que deveria ganhar, ou que o dinheiro que ele ganhe no final precise ser gasto de novo", acrescentou Chan, usando um antigo método que traça o destino a partir do alinhamento das estrelas em 12 "palácios" no momento do nascimento da pessoa.

Para o veterano ator Al Pacino, nascido em 1940, o ano deve ser mais luminoso, especialmente se ele se dedicar a boas ações. "Esta carta diz 'sol luminoso', o que significa que ele pode afastar os problemas com boa sorte, por causa do seu trabalho de caridade ou da ajuda que prestou aos outros", disse Chan, consultando uma espécie de tarô criado por ele mesmo.

Mais conselhos para atores: Sandra Bullock, nascida em 1964, precisa ficar atenta às pessoas manipuladoras, e poderá engravidar; Reese Witherspoon, de 1976, terá mais sucesso no trabalho, mas sofrerá de estresse; Rupert Grint, da série "Harry Potter", terá um ano mágico, desde que obedeça aos mais velhos.

Há 12 animais no zodíaco chinês. Pessoas nascidas em 1940, 52, 64, 76, 88 e 2000 são do signo do dragão.

(Por Christine Lu)