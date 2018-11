Ano-novo na Av. Paulista contará com 1.300 policiais

O trecho onde será realizada a festa será cercado por grades e terá 11 pontes de acesso, cada ponto contando com pelo menos 20 policiais que farão a revista pessoal. Não será permitida a entrada de objetos cortantes, garrafas e fogos de artifício.

Os policiais contarão com o apoio de 70 viaturas, incluindo Força Tática, e 60 motos das Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam), que farão o patrulhamento ao longo da avenida e nas ruas paralelas onde acontece a festa. Doze câmeras, além do sistema "Olho de Águia" - usado em duas motos da Polícia Militar (PM) -, permitirá o monitoramento ao vivo de imagens captadas durante o evento.

O esquema de segurança irá começar às 17h de amanhã, com previsão de término às 7h do sábado. De acordo com o comandante do Comando de Policiamento de Área Metropolitano 1 (CPA/M-1), coronel Renato Cerqueira Campos, o trabalho de segurança pode ser feito pelas próprias pessoas que estarão na festa.

"É importante que as crianças tenham algum tipo de identificação com os nomes dos pais, telefones de contato e endereço para facilitar o nosso trabalho e a localização mais rápida dos familiares", explicou.