Anonymous ataca sites do MP, Alerj, Câmara e Detran O grupo Anonymous Brasil assumiu, na tarde desta quinta-feira (05), em seu perfil no Facebook, a autoria do ataque às páginas na internet do Ministério Público do Rio, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj), da Câmara de Vereadores do Município do Rio e do Departamento Estadual de Trânsito do Rio (Detran-RJ). Às 17h40 as quatro páginas permaneciam inoperantes.