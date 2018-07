Anonymous divulga notas fiscais com gastos da PM do Rio

Desde as 13h o site e o perfil do Anonymous Brasil no Facebook começaram a divulgar registros de produtos comprados em nome da PM. Na rede social, o Anonymous diz ter tido a acesso a outros dados que promete expor ao longo da semana.

As cifras envolvidas são pequenas: até às 18h, o artigo mais caro era um aparelho de GPS, de R$ 299, 90. Ao todo, os produtos descritos pelo site representam gastos públicos de R$ 1.809,54, realizados em cincos estabelecimentos comerciais diferentes. Entre as mercadorias, estão sungas, bolas, camisetas e brinquedos.

A PM informa que "as despesas foram previamente aprovadas pelo comando da época, e se referem a itens dados a famílias dos policiais". Segundo a PM, "os itens adquiridos foram doados na festa de fim de ano" e "todas as notas fiscais estão no balancete da unidade, à disposição do Tribunal de Contas do Estado".

Na quarta-feira passada, a Polícia Civil identificou três adolescentes de 16 anos de idade, dois deles moradores de São Paulo e outro de Assis (SP), como responsáveis por invadir o site da M em 14 de setembro.