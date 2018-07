Anos de chumbo na Argentina rendem estatuetas

No Festival do Rio de 2009, Juan José Campanella deu uma entrevista falando sobre O Segredo dos Seus Olhos. Disse que o fato de filmar a história da Argentina não o impedia de ser universal e a verdade é que não se sentia obrigado a ser "latino". Não que renegasse suas raízes, por viver metade do tempo em Los Angeles, trabalhando em séries como House e Law & Order. Os problemas das grandes cidades são iguais em todo o mundo, refletia Campanella.

Por mais inusitada que pareça a confissão, ela ajuda a entender o que ocorreu na madrugada de ontem, em Los Angeles. Quando Pedro Almodóvar, que entregava com Quentin Tarantino o prêmio da Academia para o melhor filme estrangeiro, abriu o envelope, ele parou um pouco para se certificar de que estava lendo certo. Afinal, o nome na página era surpreendente, considerando-se que havia um claro favoritismo por A Fita Branca, de Michael Haneke. Pode ser que fosse algum sabor mais pessoal, pois Almodóvar, no ano passado, foi preterido, em Cannes, pelo júri presidido pela "hanekiana" Isabelle Huppert. Ele também concorria à Palma de Ouro com Abraços Partidos e viu o prêmio ir para o autor austríaco.

Pela segunda vez, a Argentina conquista o Oscar de filme estrangeiro. A primeira foi nos anos 1980, com A História Oficial, de Luis Puenzo. Ambos os filmes retraçam a história dos anos de chumbo na Argentina. Nos dois, a ditadura militar fornece o pano de fundo para que os diretores revelem os dramas humanos, e são eles que garantem a universalidade de A História Oficial, como de O Segredo dos Seus Olhos. A mulher que descobre a ligação do marido com a ditadura e que a filha amada foi roubada aos pais biológicos nos porões da repressão militar não é tão diferente assim deste homem que se volta para o passado e faz uma descoberta assombrosa, sobre como o público e o privado se misturam num sistema baseado na impunidade.

A ditadura, sempre. A barbárie e a reação primitiva que ela desencadeia. Uma história de vingança, fria. Outra de redenção. Como o público e o privado, ambas se cruzam no Segredo. O espectador brasileiro pode se perguntar, com inveja, como e por que argentinos fazem sucesso no Oscar? A título de compensação, somos melhores no futebol, claro, mas diretores argentinos são superiores aos brasileiros? Contam melhor as histórias? Contam bem, com roteiros sólidos, bons atores e um interesse grande pelo drama humano. Não é que o cinema brasileiro tenha de copiar o modelo argentino. As comissões de seleção do Oscar é que talvez tenham de olhar para outro cinema que não o consagrado pela violência gráfica de Cidade de Deus. O cinema brasileiro é múltiplo. É tempo de apostar em outra faceta.