Anotações esquecidas em TV dão rota do esquema O Ministério Público do Distrito Federal tem em mãos desde meados do ano passado documentos com indícios de prática de caixa 2 e coleta e distribuição de propinas envolvendo o governador José Arruda (DEM-DF), secretários, deputados distritais e empresários. A prática era tão corriqueira que, logo após a posse de Arruda, em janeiro de 2007, o secretário de Obras, Márcio Machado, esqueceu em uma emissora local de TV três documentos - uma espécie de roteiro da corrupção mapeada agora pela Operação Caixa de Pandora.