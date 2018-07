Anotações revelam preocupações do MST Anotações deixadas num lixeiro do prédio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Porto Alegre, revelam algumas preocupações dos sem-terra com o isolamento que sofrem "na sociedade e na esquerda". O movimento não assume a autoria dos textos, que foram escritos a mão num caderno de 26 páginas. O material foi encontrado pela reportagem do jornal Zero Hora no dia 15 de setembro e os textos, publicados ontem.