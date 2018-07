ANP ainda avalia se furará 3o poço exploratório do pré-sal--Lima O diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Haroldo Lima, disse neste sábado que o órgão ainda decidirá se perfurará um terceiro poço com o objetivo de explorar as reservas de petróleo da camada pré-sal.