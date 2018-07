ANP aprova plano de desenvolvimento do campo de Gavião Real A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou o plano de desenvolvimento do campo de Gavião Real, na Bacia do Parnaíba, no Maranhão, mas fez exigências ao operador, segundo resolução publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União.