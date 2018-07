ANP: até julho Chevron será multada por vazamento A diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, anunciou nesta segunda-feira que até julho a Chevron será multada pelo vazamento no campo de Frade, na Bacia de Campos, no final do ano passado. Segundo ela, "não há hipótese" de a petroleira norte-americana escapar de um "ressarcimento pecuniário", forma que encontrou para evitar usar o termo multa.