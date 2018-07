ANP autoriza Chevron a retomar produção no campo de Frade A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustívies (ANP) autorizou a Chevron a retomar a produção no campo de Frade, na bacia de Campos, suspensa após um vazamento de petróleo em 2011, de acordo com nota divulgada pela autarquia nesta segunda-feira.