ANP conclui investigação e mantém proibição à Chevron A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) informou nesta terça-feira ter concluído as investigações sobre o vazamento no campo de Frade, operado pela petrolífera norte-americana Chevron na bacia de Campos, e acrescentou que a companhia segue proibida de perfurar no local.