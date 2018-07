ANP divulga edital da 11a rodada de petróleo com 289 blocos

Ao todo, serão ofertados 289 blocos em 23 setores, cobrindo 155,8 mil quilômetros quadrados, distribuídos em 11 bacias sedimentares.

Além dos 172 blocos já previstos no pré-edital , foram incluídos 65 blocos na Bacia Foz do Amazonas, 10 na Bacia de Pernambuco-Paraíba, 6 na parte marítima da Bacia do Espírito Santo e 36 na Bacia de Tucano, na Bahia.

"A oferta de áreas em diversos estados brasileiros almeja descentralizar a produção de petróleo e gás no país", destacou a ANP, em nota.

O governo agendou a licitação, a primeira desde 2008, para os dias 14 e 15 de maio.

As informações para as empresas interessadas estão divulgadas no endereço www.brasil-rounds.gov.br.

(Por Gustavo Bonato)