ANP fiscaliza postos de gasolina na saída para o feriadão Oito equipes da Agência Nacional do Petróleo (ANP) começaram hoje a testar a gasolina dos postos, em nove rodovias que cruzam a cidade de São Paulo hoje, véspera do feriado de Independência, segundo informações do jornal SPTV, da TV Globo. O teste mais detalhado é feito por um laboratório móvel. As amostras passam por um processo que separa todos os componentes do combustível. É assim que a ANP descobre se existe algum tipo de solvente misturado à gasolina, o que é proibido.