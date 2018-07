ANP interdita mais de 800 estabelecimentos A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) anunciou ter feito em 2012 um total de, 20.786 mil ações de fiscalização, que resultaram em 4.000 infrações no mercado de abastecimento de combustíveis em todo o País. De acordo com o comunicado da agência, mais de 800 estabelecimentos foram interditados, com 1,9 milhão de litros de combustíveis líquidos e 63,4 mil botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP) apreendidos.