ANP investiga vazamento de óleo no subsolo, mais difícil de ser contido

A reserva quanto à divulgação da possibilidade se baseia na constatação de que, se o reservatório natural rompeu, não haverá meios de conter o vazamento com rapidez. A tentativa de contenção exigiria complexos trabalhos de engenharia, com equipamentos sofisticados operando a grandes profundidades. Nesse caso, o óleo tenderia a vazar na bacia petrolífera de Campos, onde fica o Campo de Frade, por tempo indeterminado, ainda que em pequenas quantidades.

O que se conhece até agora, divulgado pela companhia norte-americana Chevron, responsável pela exploração de Frade, é que o óleo vaza por uma brecha na parede do poço.

Segundo a companhia norte-americana, a parede se rompeu por causa da pressão exercida pela lama injetada no poço, procedimento habitual na exploração de petróleo. O petróleo alcançou a superfície após, a partir do buraco, percorrer o subsolo marinho até encontrar fraturas geológicas que propiciaram o contato com o oceano.

A questão que mais tem afligido os técnicos e diretores da agência é a suspeita de que a lama injetada no poço também pode ter causado rompimentos na estrutura do reservatório de petróleo, cujas paredes têm tamanhos, formatos e espessuras diferentes. Há trechos porosos, de material menos consistente, mais suscetíveis a rupturas nos abalos de terreno.

Dentro do reservatório - uma espécie de grande cisterna formada no decorrer de milhões de anos - fica o petróleo, extraído por poços artificiais perfurados pelas empresas exploradoras (mais informações nesta página).

Fratura. Professor do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília (UnB), o geólogo Carlos Jorge Abreu considera viável a hipótese de ruptura de alguma estrutura do reservatório. Em tese, ele afirmou que pressões mal calculadas podem "fraturar o terreno, botando em conexão o reservatório de petróleo e o fundo do mar".

"Quando se põe uma pressão mais alta que a adequada, pode haver rompimento do reservatório. Estão falando muito de cementação do poço. Mas, se o poço foi cimentado e o óleo continua vazando, só pode ser por uma fratura do reservatório. Por vezes se aplica uma pressão maior que a estrutura suporta. A pressão alta pode matar um poço", afirmou o professor.

Para o oceanógrafo David Zee, perito chamado pela Polícia Federal para atuar no inquérito, a hipótese de rompimento no reservatório é pouco provável, embora, em tese, possa acontecer na aplicação de pressões calculadas de maneira equivocada. "É possível acontecer algo do tipo, mas é muito difícil", observou o especialista.