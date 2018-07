ANP investiga vazamento no RS e ONGs vão protestar

A Transpetro disse ter concluído na madrugada de ontem a limpeza da orla de Tramandaí. Segundo a empresa, apesar de "não existirem mais indícios de óleo no mar, equipes de contingência permanecerão no local para o recolhimento de eventuais resíduos trazidos pela maré". Foi criada uma comissão interna para investigar as causas do acidente. O volume estimado de óleo derramado é de 1,2 m³.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) do Rio Grande do Sul recomenda que os turistas que forem a Tramandaí e Imbé evitem entrar no mar.

Hoje, a Fundação SOS Mata Atlântica e ONGs do Comitê Brasil em Defesa das Florestas e do Desenvolvimento Sustentável fazem mobilização às 10 horas, na Praia de Tramandaí, em frente à plataforma de petróleo. O protesto faz parte da campanha Mangue Faz a Diferença, que chama atenção para as ameaças que pesam sobre o ecossistema com o novo Código Florestal.