ANP libera documentação para Chevron voltar a produzir

Magda disse que a produção deve ficar inicialmente em 20 mil barris/dia, ante os cerca de 60 mil b/d que estavam em produção quando houve vazamento de óleo em novembro de 2011. O pico de produção ficou na casa de 80 mil b/d. A ANP autorizou a Chevron a produzir e a perfurar poços rasos, mas não para fazer injeção ou perfurar poços profundos.

A agência ainda avalia as causas do segundo incidente em Frade, no ano passado, e não tem data marcada para conclusão. Magda diz que ainda há exsudação no local, com vazamento de gotículas, mas que a reguladora acompanha com atenção e a pressão do reservatório está controlada. Magda disse que, neste caso, produzir petróleo ajuda a regular a pressão do reservatório.