ANP multou Chevron em R$ 35 milhões por vazamento A diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, afirmou que a petroleira norte-americana Chevron foi multada em cerca de R$ 35 milhões, na semana passada, por causa do vazamento de petróleo cru no mar durante prospecção no campo de Frade, na Bacia de Campos (litoral norte do Estado do Rio).