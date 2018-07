ANP propõe leilão exclusivo de áreas de gás em terra

"Trabalhamos em uma rodada de gás em terra, ainda sendo definida, com data tentativa para 30 e 31 de outubro", disse a jornalistas a diretora da agência, Magda Chambriard, no intervalo de um evento no Rio de Janeiro, nesta terça-feira.

A executiva não deu outros detalhes sobre a proposta de leilão.

O evento organizado pela ANP nesta terça-feira reuniu empresas do setor para detalhar a décima primeira rodada de licitações de blocos de exploração de petróleo, marcada para os dias 14 e 15 de maio, no Rio de Janeiro.

Está prevista, inicialmente, a oferta de 172 blocos, metade em mar e metade em terra.

Mas o governo quer incluir outros 117 blocos na licitação, e a expectativa é que o CNPE aprove a inclusão desses novos lotes até o fim desta semana, segundo a ANP.

"Teremos um 2013 palpitante. A décima primeira rodada é em maio, e maio já está aí", disse Magda.

A diretora da ANP está confiante numa boa arrecadação, que segundo ela será superior a 1 bilhão de reais nos leilões.

"A soma dos bônus mínimos dá cerca de 500 milhões de reais, mas acredito que esse valor será superado em muito", acrescentou.

Com os 117 novos blocos, o bônus mínimo de assinatura sobe para 627 milhões de reais, segundo cálculos da agência reguladora.

O bônus é valor mínimo do bloco em leilão.

(Reportagem de Leila Coimbra)