ANP quer comprovação de que poço foi selado

Segundo a diretora da agência, Magda Chambriard, a prova precisa ser dada pela empresa até a próxima semana. Magda confirma que ainda ocorre um pequeno vazamento, mas diz que ele é residual. Ainda de acordo com ela, a mancha de óleo na superfície não é contínua, tem falhas.

O processo de colocação de dois tampões, cada um com 350 metros de comprimento, foi concluído. Mas, segundo a diretora da ANP, ainda não foi possível afastar completamente o risco de novos vazamentos no futuro. "Não está garantido que o tampão está com 100% da eficiência que poderia ter", diz. "Falta provar que os perfis de cementação mostram a plena aderência do cimento ao poço", afirmou.

De acordo com ela, foram identificadas pela ANP dez infrações, em três processos, ligadas ao vazamento no poço da Chevron. A empresa recebeu do Ibama uma multa de R$ 50 milhões que está sendo questionada, pois foi aplicada antes da conclusão do laudo técnico.