ANP renova prazos da Petrobrás

A Petrobrás conseguiu junto à Agência Nacional do Petróleo (ANP) a prorrogação de prazos exploratórios de 19 blocos nas bacias de Santos, Jequitinhonha e Camamu-Almada. As concessões fazem parte de extenso pacote apresentado pela Petrobrás no ano passado,sob a justificativa de que não havia sondas de perfuração disponíveis no mercado. Agora, o argumento ganhou força com o empréstimo de duas unidades da estatal para a ANP até o fim do ano. Duas áreas contempladas estão próximas a descobertas do pré-sal.

O primeiro lote analisado, ainda em 2008, incluía todas as áreas do pré-sal na Bacia de Santos e teve os pedidos de prorrogação negados pela ANP. Agora, a ata da reunião do último dia 16 da diretoria da agência inclui, entre os motivos para garantir a extensão, a realocação de duas sondas contratadas pela estatal para perfurações que serão feitas pela ANP - trabalho que faz parte do esforço para confirmar os 5 bilhões de barris de petróleo que serão usados na capitalização da Petrobrás.

O lote atual inclui o bloco BM-S-50, em Santos, próximo às descobertas do pré-sal de Corcovado e Bem-Te-Vi; e o BM-C-25, em Campos, colado ao Parque das Baleias, onde está o campo de Jubarte, primeira produção do pré-sal brasileiro. O primeiro ganhou prazo adicional até agosto de 2015 e o segundo, até dezembro de 2013. O prazo mais longo concedido pela agência foi dezembro de 2015. Caso não haja a comprovação de reservas comerciais nas áreas até o fim do prazo, a Petrobrás e seus sócios têm de devolver as áreas à ANP.

Desde 2007, a Petrobrás e seus parceiros vêm reclamando da dificuldade em obter contratos para sondas de águas profundas no mercado internacional. No ano passado, a companhia contratou 12 unidades, que estão sendo construídas em estaleiros estrangeiros. Agora, prepara-se para lançar a encomenda de 28 novas embarcações junto à indústria nacional. No fim do ano, será desfalcada de duas sondas, que serão emprestadas à ANP.

BAHIA

O presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, confirmou ontem, em evento em Brasília, que a empresa está fazendo pesquisas no litoral da Bahia para investigar se pode haver petróleo na camada pré-sal. Questionado por uma repórter se poderia haver pré-sal na Bahia, como anunciou nesta semana o governador do Estado, Jaques Wagner, Gabrielli respondeu: "pode ser, estamos lá pesquisando, tem que perfurar para ver".

No início da semana o governador baiano havia anunciado que a Petrobrás está fazendo pesquisa na costa baiana, na região da desembocadura do rio Jequitinhonha, em busca de reservas na região do pré-sal.