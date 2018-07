ANP: vazamento em 8 dias foi de cerca de 3 mil barris O vazamento de óleo no Campo do Frade, na Bacia de Campos, foi equivalente a um volume de 3 mil barris aproximadamente em oito dias, de acordo com cálculos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A área afetada é de cerca de 160 quilômetros quadrados, informou hoje o diretor-geral da ANP, Haroldo Lima.