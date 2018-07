ANP vê 25 infrações em vazamento da Chevron

A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) encontrou cerca de 25 infrações relacionadas ao vazamento de óleo da Chevron no Campo de Frade, na Bacia de Campos, ocorrido em novembro de 2011. As multas para descumprimento das normas de segurança não devem ultrapassar os R$ 50 milhões, sinalizou ontem a diretora-geral, Magda Chambriard.

As regras da ANP permitem multas máximas diferentes para cada infração. Algumas chegam a R$ 1 milhão, outras a R$ 5 milhões, exemplifica Magda, que participou de seminário Brasil: Energia & Futuro, na PUC-Rio. O montante total das multas só será revelado com o detalhamento sobre as causas do acidente, cujo relatório será divulgado até o fim desta semana.

A ANP decidiu abrir uma investigação em separado para apurar o segundo incidente no campo, registrado em março. A Chevron identificou na época um afloramento de óleo a 3 km do local do primeiro vazamento.

Magda disse que será apurado se o evento ocorreu em um cenário normal ou se houve falha passível de autuação. Ela acrescentou que não há entraves para a operadora voltar a produzir óleo. A autorização está a cargo da superintendência de produção e exploração da ANP e deve sair em breve. Já a perfuração e ações que alterem a pressão do poço só serão autorizados após a divulgação do relatório.