ANP vê arrecadação mínima de R$1,5 bi a R$2 bi com rodada de petróleo A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis(ANP) espera arrecadar pelo menos entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais com a 11a rodada de licitações de áreas para exploração de petróleo, disse nesta quarta-feira o diretor do órgão regulador Helder Queiroz.