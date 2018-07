ANS amplia procedimentos de planos de saúde

Trinta itens já presentes na lista em vigor terão suas indicações ampliadas. Entre as mudanças propostas na consulta pública está a extensão do exame PET Scan, usado para monitoramento de câncer. O rol proposto estende de três para oito as possibilidades de indicação do teste.

"A fase de consulta pública é aberta para sociedade opinar. A lista apresentada poderá ser ampliada, não reduzida", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. De acordo com ele, já há uma definição para oferta dos procedimentos. "O governo não mudará de posição."

Esta é a sexta revisão feita no rol de procedimentos. A lista, revista a cada dois anos, enumera quais cirurgias, exames, testes e terapias devem ser ofertadas de forma obrigatória pelos planos de saúde.

A revisão é feita para incorporar novas tecnologias. O ministro destaca como principal mudança nesta edição a inclusão de medicamentos orais para o tratamento do câncer. "É uma opção para o paciente, não há razão para que tal procedimento fique de fora", disse. São 36 medicamentos orais, usados para tratamento de 54 tipos de câncer, como mama, pele, estômago, rim e leucemia.

As contribuições podem ser feitas entre os dias 7 de junho a 7 de julho. Desde esta terça-feira a lista com as mudanças já pode ser analisada no site da ANS.