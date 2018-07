ANS aplica mais de R$ 3,4 mi em multas a planos de saúde Os núcleos regionais da diretoria de fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nos Estados de Mato Grosso, Pará e São Paulo aplicaram hoje 30 multas a operadoras de saúde. No total, as penalidades ultrapassam a marca de R$ 3,4 milhões. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 1.