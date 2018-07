ANS aprova compra da Amil pela UnitedHealth

"Para o consumidor da Amil não há mudanças, tendo sido preservados seus direitos, bem como os deveres das operadoras de planos de saúde em questão", informou a ANS em nota.

"A ANS considera que este tipo de negociação pode ser positiva para o beneficiário de planos de saúde no Brasil na medida em que aumentar o nível da concorrência no setor", acrescentou.

Segundo a ANS, a presença do capital estrangeiro, diretamente ou indiretamente, é parte do cotidiano das empresas do setor de saúde no Brasil. O órgão regulador citou como exemplo empresas de saúde listadas em bolsa, onde é livre o acesso de investidores do exterior.