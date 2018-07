ANS autoriza reajuste para planos de saúde antigos A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autorizou hoje o reajuste máximo para planos individuais antigos, cujos contratos foram assinados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98. A regra vale para as operadoras que assinaram um termo de compromisso com a ANS, segundo comunicado do órgão.