ANS contesta estudo da APM com usuários de planos A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) rebateu ontem pesquisa da Associação Paulista de Medicina (APM) que aponta que 77% dos usuários de planos de saúde no Estado de São Paulo já tiveram problemas ao buscar atendimento. Segundo a ANS, o estudo não reflete a situação atual, pois foi realizado antes da suspensão da venda de planos com grande número de reclamações, em julho.