ANS cria grupo para discutir taxa para acompanhar parto

Para a advogada especializada em planos de saúde do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Joana Cruz, a polêmica em torno do tema está longe de acabar. "É um tema que exige solução rápida. Mas serão ainda várias reuniões, um documento será feito e colocado em consulta pública", avalia.

Em nota anunciando a criação do grupo, a ANS afirma que operadoras são obrigadas a oferecer assistência no parto e no pré-natal. Caso a operadora não ofereça a cobertura da forma e no prazo determinado pela ANS, pode ser multada em até R$ 100 mil.